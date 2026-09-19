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Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black

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Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C2030, C2050, C2051, C2530, C2550, С2551
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394632
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C2030, C2050, C2051, C2530, C2550, С2551
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
390

Описание товара Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP C2030, C2050, C2051, C2530, C2550, С2551
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP MPC2550K/MPC2551K для Ricoh Aficio MP C2030/C2050/C2051/C2530/C2550/С2551 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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