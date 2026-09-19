Тонер Black&White HCOL-027C-10K для HP (кор. 10кг) Cyan
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CF401, CF411, CF531, CF541
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CF401, CF411, CF531, CF541
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
11
Описание товара Тонер Black&White HCOL-027C-10K для HP (кор. 10кг) Cyan
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CF401, CF411, CF531, CF541
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Тонер Black&White HCOL-027C-10K для HP (кор. 10кг) Cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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