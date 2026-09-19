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Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 купить с доставкой в Москве
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Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364

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Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 1
Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 2
Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
  • Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 1
  • Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 2
  • Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393686
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
610

Описание товара Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364

Попробуйте и оцените новый вид творчества — аквамозаика! Всё, что нужно сделать — выложить по трафарету желаемую фигурку персонажа, после слегка смочить водой детали, подождать, и поделка готова! В этом наборе как никогда много бусин, а значит, много простора для фантазии! Ведь фигурки можно выкладывать не только по разнообразным трафаретам из набора, но и попробовать создать что-то самому! В набор входят 16 схем, пакетики с бусинами 11 цветов, 2 трафарета для бусин, 2 фигурных трафарета, пузырек с распылителем для воды, лоток для хранения бусин и готовых изделий, пинцет, 2 пластиковых карабина для создания брелока, приспособление для работы с бусинами.

Отзывы о товаре Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Попробуйте и оцените новый вид творчества — аквамозаика! Всё, что нужно сделать — выложить по трафарету желаемую фигурку персонажа, после слегка смочить водой детали, подождать, и поделка готова! В этом наборе как никогда много бусин, а значит, много простора для фантазии! Ведь фигурки можно выкладывать не только по разнообразным трафаретам из набора, но и попробовать создать что-то самому! В набор входят 16 схем, пакетики с бусинами 11 цветов, 2 трафарета для бусин, 2 фигурных трафарета, пузырек с распылителем для воды, лоток для хранения бусин и готовых изделий, пинцет, 2 пластиковых карабина для создания брелока, приспособление для работы с бусинами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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