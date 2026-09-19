Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364
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Характеристики
Описание товара Набор для творчества BONDIBON.БОЛЬШАЯ АКВАМОЗАИКА(1360бусин) BB3364
Попробуйте и оцените новый вид творчества — аквамозаика! Всё, что нужно сделать — выложить по трафарету желаемую фигурку персонажа, после слегка смочить водой детали, подождать, и поделка готова! В этом наборе как никогда много бусин, а значит, много простора для фантазии! Ведь фигурки можно выкладывать не только по разнообразным трафаретам из набора, но и попробовать создать что-то самому! В набор входят 16 схем, пакетики с бусинами 11 цветов, 2 трафарета для бусин, 2 фигурных трафарета, пузырек с распылителем для воды, лоток для хранения бусин и готовых изделий, пинцет, 2 пластиковых карабина для создания брелока, приспособление для работы с бусинами.
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