Совенок в ассортименте, высота игрушки 9 см 12 шт в дисплее 1482/200127325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х10
Вес, г.
670
Описание товара Совенок в ассортименте, высота игрушки 9 см 12 шт в дисплее 1482/200127325
Малыш с первых мгновений жизни воспринимает информацию из окружающего мира, а Вы можете её ему преподносить и сделать так, чтобы он брал только самое полезное и красивое. Игрушка создана для развития необходимых навыков и получения первых знаний об окружающем мире. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Малыш с первых мгновений жизни воспринимает информацию из окружающего мира, а Вы можете её ему преподносить и сделать так, чтобы он брал только самое полезное и красивое. Игрушка создана для развития необходимых навыков и получения первых знаний об окружающем мире. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Совенок в ассортименте, высота игрушки 9 см 12 шт в дисплее 1482/200127325 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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