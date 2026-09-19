Кукольный театр "Кот и лиса" (6 персонажей) Русский стиль 11207
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 610 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, г.
680
Описание товара Кукольный театр "Кот и лиса" (6 персонажей) Русский стиль 11207
С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке Кот и лиса. Перчатки из хлопка рассчитаны на руку взрослого человека. Кукольный театр способствует развитию творческого воображения и речи, воспитывает любовь к культуре и литературе.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке Кот и лиса. Перчатки из хлопка рассчитаны на руку взрослого человека. Кукольный театр способствует развитию творческого воображения и речи, воспитывает любовь к культуре и литературе.
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