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Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254

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Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 1
Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 2
Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 3
Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 4
Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 2
  • Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 3
  • Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 4
  • Кукольный театр &quot;Три медведя&quot; 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 340 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393575
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
445

Описание товара Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254

Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Описание
Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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