Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 340 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393575
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
445
Описание товара Кукольный театр "Три медведя" 4 персонажа в коробке Русский стиль 11254
Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.
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Набор кукол-перчаток к инсценировке одной из русских народных сказок. Они не дадут Вашему ребенку скучать и станут его хорошими друзьями. В комплект также входит сценарий.
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