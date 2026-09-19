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Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214

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Кукольный театр &quot;Мы в профессии играем&quot; 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 - фото 1
Кукольный театр &quot;Мы в профессии играем&quot; 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Мы в профессии играем&quot; 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Мы в профессии играем&quot; 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 720 руб.  5 321 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393571
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 игрушек (повар, доктор, милиционер, пожарный, фермер, балерина, строитель, парикмахер и программист), упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, кг.
1.06

Описание товара Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214

Куклы размером до 30 см. Также в книжечке со сценарием вы найдете полезные рекомендации по подготовке к домашнему спектаклю. О том как изготовить и закрепить декорации, о размерах сцены, ширмы, реквизите, закреплении деталей, свете и звуке.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 игрушек (повар, доктор, милиционер, пожарный, фермер, балерина, строитель, парикмахер и программист), упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Куклы размером до 30 см. Также в книжечке со сценарием вы найдете полезные рекомендации по подготовке к домашнему спектаклю. О том как изготовить и закрепить декорации, о размерах сцены, ширмы, реквизите, закреплении деталей, свете и звуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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