Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 720 руб. 5 321 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 игрушек (повар, доктор, милиционер, пожарный, фермер, балерина, строитель, парикмахер и программист), упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, кг.
1.06
Описание товара Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214
Куклы размером до 30 см. Также в книжечке со сценарием вы найдете полезные рекомендации по подготовке к домашнему спектаклю. О том как изготовить и закрепить декорации, о размерах сцены, ширмы, реквизите, закреплении деталей, свете и звуке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 игрушек (повар, доктор, милиционер, пожарный, фермер, балерина, строитель, парикмахер и программист), упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Куклы размером до 30 см. Также в книжечке со сценарием вы найдете полезные рекомендации по подготовке к домашнему спектаклю. О том как изготовить и закрепить декорации, о размерах сцены, ширмы, реквизите, закреплении деталей, свете и звуке.
Кукольный театр "Мы в профессии играем" 9 персонажей в короб Русский стиль 11214 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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