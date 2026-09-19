Кукольный театр "Кот,петух и лиса" (5 персонажей) Русский стиль 11208
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 340 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393570
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, г.
580
Описание товара Кукольный театр "Кот,петух и лиса" (5 персонажей) Русский стиль 11208
Кукольный театр - очень популярное среди детей занятие. Вместе с героями русских-народных сказок малыши учатся находить друзей, побеждать зло, дети становятся более общительными и дружелюбными. В набор кукольного театра Кот, петух и Лиса входят 5 кукол-перчаток, изготовленных из высококачественных материалов: натурального текстиля и ПВХ пластизоля. А также книжка со сценарием к сказке в стихах и подробные рекомендации по подготовке к спектаклю.
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Кукольный театр - очень популярное среди детей занятие. Вместе с героями русских-народных сказок малыши учатся находить друзей, побеждать зло, дети становятся более общительными и дружелюбными. В набор кукольного театра Кот, петух и Лиса входят 5 кукол-перчаток, изготовленных из высококачественных материалов: натурального текстиля и ПВХ пластизоля. А также книжка со сценарием к сказке в стихах и подробные рекомендации по подготовке к спектаклю.
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