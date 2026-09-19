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Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200 купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200

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Кукольный театр &quot;Теремок&quot; 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 580 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393568
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
680

Описание товара Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200

В комплект игры входят 6 кукол (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь) и книжка со сценарием сказки. Куклы-перчатки подходят для любого размера руки: для руки родителя и для детской ручки. С помощью такого театра ребенок познакомится с русской народной сказкой Теремок. Вместе с родителями дети смогут разыгрывать спектакль, овладев искусством перевоплощения. Декорации можно изготовить самим, проявив фантазию и изобретательность. Такой кукольный театр предусматривает участие нескольких детей. Таким образом ребенок научится находить себе друзей, станет общительней и дружелюбней.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Описание
В комплект игры входят 6 кукол (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь) и книжка со сценарием сказки. Куклы-перчатки подходят для любого размера руки: для руки родителя и для детской ручки. С помощью такого театра ребенок познакомится с русской народной сказкой Теремок. Вместе с родителями дети смогут разыгрывать спектакль, овладев искусством перевоплощения. Декорации можно изготовить самим, проявив фантазию и изобретательность. Такой кукольный театр предусматривает участие нескольких детей. Таким образом ребенок научится находить себе друзей, станет общительней и дружелюбней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр "Теремок" 6 персонажей в коробке Русский стиль 11200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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