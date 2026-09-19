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Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 купить с доставкой в Москве
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Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561

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Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 1
Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 2
Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 3
Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 4
Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 5
Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 1
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 2
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 3
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 4
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 5
  • Игра-ходилка &quot;Магия чисел&quot;BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393461
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Комплектация
игровое поле-коврик 130x93x0,15 см, колышек - 4 шт. 7,5х4 см, кольцо-квадрат - 54 шт. 8,7х8,7см, надувная кость - 2 шт. 14,5х14,5 см, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х7
Вес, г.
560

Описание товара Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561

Игра стимулирует развитие логико-математического и телесно-кинестетического интеллекта, особенно во время игр на свежем воздухе. Содержит множество математических понятий, в том числе сложение, вычитание, числовое значение, числовые шаблоны и многое другое, что способствует развитию арифметических навыков и научит считать и различать цифры. Развивает зрительное восприятие, логическое мышление и познавательные способности, а также тренирует память. Способствует тренировке усидчивости. Правила игр описаны в инструкции. Преимущество данной серии в большом размере игрового поля из качественного водонепроницаемого материала, которое можно использовать как для игры, так и для пикника в качестве скатерти. Большая надувная кость изменит представление игр с костями и внесет новизну.

Отзывы о товаре Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Комплектация
игровое поле-коврик 130x93x0,15 см, колышек - 4 шт. 7,5х4 см, кольцо-квадрат - 54 шт. 8,7х8,7см, надувная кость - 2 шт. 14,5х14,5 см, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Игра стимулирует развитие логико-математического и телесно-кинестетического интеллекта, особенно во время игр на свежем воздухе. Содержит множество математических понятий, в том числе сложение, вычитание, числовое значение, числовые шаблоны и многое другое, что способствует развитию арифметических навыков и научит считать и различать цифры. Развивает зрительное восприятие, логическое мышление и познавательные способности, а также тренирует память. Способствует тренировке усидчивости. Правила игр описаны в инструкции. Преимущество данной серии в большом размере игрового поля из качественного водонепроницаемого материала, которое можно использовать как для игры, так и для пикника в качестве скатерти. Большая надувная кость изменит представление игр с костями и внесет новизну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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