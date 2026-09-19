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Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD) купить с доставкой в Москве
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Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD)

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Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
758, Pro 958
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393286
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Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
758, Pro 958
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD)

Расходные материалы Konica Minolta пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы.

Отзывы о товаре Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD)




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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
758, Pro 958
Страна производитель
Китай
Описание
Расходные материалы Konica Minolta пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Konica-Minolta bizhub 758/Pro 958 (DR-912/A8H40RD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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