Барабан Canon DU C-EXV 29 CL (2779B003AA 000) цветной
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Барабан Canon DU C-EXV 29 CL (2779B003AA 000) цветной
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса. Помимо деятельности внутри компании, Kyosei влияет на нашу работу в индустрии и сотрудничество с организациями по всему миру. Для нас первостепенное значение имеет ведение социально-ориентированного бизнеса, и мы учитываем то, как наши действия влияют на наших клиентов, сотрудников, партнеров и других людей.
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