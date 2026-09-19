Барабан Cet 1841 (OD-1600) для Toshiba E-Studio 16/20/25/160/163/165/166/167
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Описание товара Барабан Cet 1841 (OD-1600) для Toshiba E-Studio 16/20/25/160/163/165/166/167
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
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