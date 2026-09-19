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Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный

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Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C220, C280, C360
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392617
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Характеристики

Бренд
CET
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C220, C280, C360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
860

Описание товара Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный

Компания CET предлагает барабаны от производителя мирового уровня, создающего высочайшие стандарты производства барабанов, позволяющие превзойти обычный ресурс OEM. Также мы можем предложить драм-юниты собственного производства, соответствующие всем стандартам OEM, но со стоимостью ниже OEM на 30% и более.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный




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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C220, C280, C360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компания CET предлагает барабаны от производителя мирового уровня, создающего высочайшие стандарты производства барабанов, позволяющие превзойти обычный ресурс OEM. Также мы можем предложить драм-юниты собственного производства, соответствующие всем стандартам OEM, но со стоимостью ниже OEM на 30% и более.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cet 7983U для Konica-Minolta bizhub C220/C280/C360 (DR-311K/A0XV0RD) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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