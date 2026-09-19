Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C3351/C3851 (IUP-24M/A95X0CD) красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C3351/C3851 (IUP-24M/A95X0CD) красный
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
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