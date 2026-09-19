Железная дорога Classical train на Р/У (звук,свет,дым) 21дет локомотив,вагоны(3 типа),пути 2420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 710 руб. 5 151 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392195
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик, металл
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х43х10
Вес, кг.
2.06
Описание товара Железная дорога Classical train на Р/У (звук,свет,дым) 21дет локомотив,вагоны(3 типа),пути 2420
Набор выполнен из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка. Игра с железной дорогой стимулирует развитие мышления ребенка, тренирует мелкую моторику.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик, металл
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Набор выполнен из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка. Игра с железной дорогой стимулирует развитие мышления ребенка, тренирует мелкую моторику.
Железная дорога Classical train на Р/У (звук,свет,дым) 21дет локомотив,вагоны(3 типа),пути 2420 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Железная дорога Classical train на Р/У (звук,свет,дым) 21дет локомотив,вагоны(3 типа),пути 2420