Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Количество деталей
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%3 200 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392178
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
дерево
Количество деталей
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х6
Вес, кг.
1.8
Описание товара Конструктор 53 деталей в ящике буклет с примерами сборки VIGA 50490
Этот набор предоставит малышу огромные возможности для творчества. Из деталей набора можно построить танк или строительный кран по примерам из буклета либо создать множество разнообразных конструкций, подсказанных фантазией ребенка.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
винтовой конструктор
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
дерево
Количество деталей
53
Страна производитель
Китай
Этот набор предоставит малышу огромные возможности для творчества. Из деталей набора можно построить танк или строительный кран по примерам из буклета либо создать множество разнообразных конструкций, подсказанных фантазией ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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