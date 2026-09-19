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Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730 купить с доставкой в Москве
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Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730

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Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 1
Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 2
Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
  • Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 1
  • Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 2
  • Набор для творчества &quot;Бусы из цветов&quot; VIGA VG52730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392169
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 цветочков и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х4
Вес, г.
403

Описание товара Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730

Набор для создания бус станет отличным подарком для девочки, да и многим мальчикам будет интересно сделать подарок для мамы или подружки. Занятия с таким набором очень полезны для мелкой моторики рук ребенка.

Отзывы о товаре Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 4 лет
Материал
дерево
Комплектация
180 цветных бусинок, 8 цветочков и 5 шнурков
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для создания бус станет отличным подарком для девочки, да и многим мальчикам будет интересно сделать подарок для мамы или подружки. Занятия с таким набором очень полезны для мелкой моторики рук ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для творчества "Бусы из цветов" VIGA VG52730 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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