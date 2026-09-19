Ткацкий станок в коробке Размер 300*400*20мм VIGA VG58392
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 450 руб. 2 652 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
станок, 2 цветные нити, набор основных инструментов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х4
Вес, г.
667
Описание товара Ткацкий станок в коробке Размер 300*400*20мм VIGA VG58392
Деревянный ткацкий станок отличный подарок для юной рукодельницы. Девочка сможет делать разнообразные украшения: браслеты, ожерелья, плетеные воротники и манжеты. Ткацкий станок очень прочный и идеально подходит для маленьких ручек. С его помощью малышка сможет развить ловкость, концентрацию, мелкую моторику рук, творчество и воображение, восприятие формы и цвета.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
станок, 2 цветные нити, набор основных инструментов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянный ткацкий станок отличный подарок для юной рукодельницы. Девочка сможет делать разнообразные украшения: браслеты, ожерелья, плетеные воротники и манжеты. Ткацкий станок очень прочный и идеально подходит для маленьких ручек. С его помощью малышка сможет развить ловкость, концентрацию, мелкую моторику рук, творчество и воображение, восприятие формы и цвета.
Ткацкий станок в коробке Размер 300*400*20мм VIGA VG58392 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ткацкий станок в коробке Размер 300*400*20мм VIGA VG58392