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Набор "Режем продукты"в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 купить с доставкой в Москве
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Набор "Режем продукты"в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560

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Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 1
Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 2
Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 1
  • Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 2
  • Набор &quot;Режем продукты&quot;в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392144
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Размеры в упаковке, см
31х21х7
Вес, г.
850

Описание товара Набор "Режем продукты"в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560

Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет набор продуктов, нарезанных на кусочки. В комплект входят деревянный нож и разделочная доска.

Отзывы о товаре Набор "Режем продукты"в коробке доска, нож,продукты VIGA 59560




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Описание
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет набор продуктов, нарезанных на кусочки. В комплект входят деревянный нож и разделочная доска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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