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Набор "Режем пиццу" в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 купить с доставкой в Москве
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Набор "Режем пиццу" в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500

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Набор &quot;Режем пиццу&quot; в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 - фото 1
Набор &quot;Режем пиццу&quot; в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Набор &quot;Режем пиццу&quot; в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 - фото 1
  • Набор &quot;Режем пиццу&quot; в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 730 руб.  3 077 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392138
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
поднос, 6 кусков пиццы, начинка, лопатка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, г.
900

Описание товара Набор "Режем пиццу" в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500

Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет собой пиццу с 3 видами начинки. В комплект входит деревянная лопатка.

Отзывы о товаре Набор "Режем пиццу" в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
поднос, 6 кусков пиццы, начинка, лопатка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины и представляет собой пиццу с 3 видами начинки. В комплект входит деревянная лопатка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Режем пиццу" в коробке 6 кусков пиццы,лопатка,тарелка,18 элементов овощей,грибов VIGA 58500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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