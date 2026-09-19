Пазл блочный для малышей животные 5 деталей в коробке VIGA VG50662
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%1 230 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
5 деталей, основа, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х6
Вес, г.
792
Описание товара Пазл блочный для малышей животные 5 деталей в коробке VIGA VG50662
Деревянный пазл-вкладыш Животные состоит из рамки и пяти фигурок животных. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить названия животных, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
5 деталей, основа, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянный пазл-вкладыш Животные состоит из рамки и пяти фигурок животных. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить названия животных, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Пазл блочный для малышей животные 5 деталей в коробке VIGA VG50662 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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