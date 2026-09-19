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Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 купить с доставкой в Москве
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Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961

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Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 - фото 1
Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 - фото 1
  • Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
980 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392024
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
56
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х18х9
Вес, г.
358

Описание товара Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961

Детская деревянная игрушка-каталка Утка с удобной ручкой. Хлопает лапами при движении.

Отзывы о товаре Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
56
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8.3
Страна производитель
Китай
Описание
Детская деревянная игрушка-каталка Утка с удобной ручкой. Хлопает лапами при движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каталка Уточка на палке в коробке VIGA VG50961 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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