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Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015 купить с доставкой в Москве
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Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015

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Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 670 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392020
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 2 лет
Комплектация
3 вагона и 15 деревянных блоков в 11 цветах и 11 формах, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х8
Вес, г.
683

Описание товара Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015

Подарите детям увлекательное путешествие с деревянным паровозиком от Viga Toys! Поезд состоит из 3 вагончиков и 15 блоков различных форм и цветов с пассажирами-зверятами из разных континентов. Это белый мишка, зебра, лиса, лев, коала. Конструктор-поезд от Viga Toys серии PolarB с животными будет интересен детям преддошкольного возраста от 18 месяцев. Игрушечный транспорт Viga Toys способствует развитию воображения, зрительно-моторной координации, любознательности, мышления, эмоционального благополучия. Во время игры с деревянным конструктором дети научатся различать формы и цвета, запомнят животных. Складывая вагончики поезда из фигурных блоков и по-разному комбинируя их, дети проявят творческий потенциал, потренируют логическое мышление, навыки конструирования. Конструктор Поезд с животными отлично подойдет для игр дома, в детских садах и группах раннего развития. Составление игрушечных машинок и поездов из деревянных блоков положительно влияет на двигательные навыки, ловкость пальцев и координацию глаза-руки. Серия PolarB оформлена в спокойной расцветке с простыми узорами. Все детали игрушек Viga Toys выполнены из цельного дерева с использованием безопасных красителей. Вас порадуют также прочность и натуральность. Поезд с животными от Viga Toys соответствует стандартам безопасности и качества, среди них европейский EN71, американский ASTM.

Отзывы о товаре Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 2 лет
Комплектация
3 вагона и 15 деревянных блоков в 11 цветах и 11 формах, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Подарите детям увлекательное путешествие с деревянным паровозиком от Viga Toys! Поезд состоит из 3 вагончиков и 15 блоков различных форм и цветов с пассажирами-зверятами из разных континентов. Это белый мишка, зебра, лиса, лев, коала. Конструктор-поезд от Viga Toys серии PolarB с животными будет интересен детям преддошкольного возраста от 18 месяцев. Игрушечный транспорт Viga Toys способствует развитию воображения, зрительно-моторной координации, любознательности, мышления, эмоционального благополучия. Во время игры с деревянным конструктором дети научатся различать формы и цвета, запомнят животных. Складывая вагончики поезда из фигурных блоков и по-разному комбинируя их, дети проявят творческий потенциал, потренируют логическое мышление, навыки конструирования. Конструктор Поезд с животными отлично подойдет для игр дома, в детских садах и группах раннего развития. Составление игрушечных машинок и поездов из деревянных блоков положительно влияет на двигательные навыки, ловкость пальцев и координацию глаза-руки. Серия PolarB оформлена в спокойной расцветке с простыми узорами. Все детали игрушек Viga Toys выполнены из цельного дерева с использованием безопасных красителей. Вас порадуют также прочность и натуральность. Поезд с животными от Viga Toys соответствует стандартам безопасности и качества, среди них европейский EN71, американский ASTM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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