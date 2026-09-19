Игра Одень мальчика (на магнитах)в коробке 36 эл.одежды и аксессуаров(8 костюмов),фигурка,подставка VIGA VG50021
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%840 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 4 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
458
Описание товара Игра Одень мальчика (на магнитах)в коробке 36 эл.одежды и аксессуаров(8 костюмов),фигурка,подставка VIGA VG50021
Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойз) Гардероб мальчика позволит вашему ребенку увлекательно провести свое время. Набор включает фигурку мальчика и комплекты разной одежды. Все детали деревянные с магнитами. Ребенок может подбирать элементы гардероба и наряжать мальчика, к примеру, пожарным, пиратом, суперменом, рыцарем, поваром, футболистом - всего 8 образов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 4 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойз) Гардероб мальчика позволит вашему ребенку увлекательно провести свое время. Набор включает фигурку мальчика и комплекты разной одежды. Все детали деревянные с магнитами. Ребенок может подбирать элементы гардероба и наряжать мальчика, к примеру, пожарным, пиратом, суперменом, рыцарем, поваром, футболистом - всего 8 образов.
Игра Одень мальчика (на магнитах)в коробке 36 эл.одежды и аксессуаров(8 костюмов),фигурка,подставка VIGA VG50021 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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