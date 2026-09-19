Top.Mail.Ru
Игра "Блочные геометрические фигуры" в кор. VIGA 51367 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра "Блочные геометрические фигуры" в кор. VIGA 51367

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра &quot;Блочные геометрические фигуры&quot; в кор. VIGA 51367 - фото 1
Игра &quot;Блочные геометрические фигуры&quot; в кор. VIGA 51367 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
  • Игра &quot;Блочные геометрические фигуры&quot; в кор. VIGA 51367 - фото 1
  • Игра &quot;Блочные геометрические фигуры&quot; в кор. VIGA 51367 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391978
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
основа, 16 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х6
Вес, г.
750

Описание товара Игра "Блочные геометрические фигуры" в кор. VIGA 51367

Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.

Отзывы о товаре Игра "Блочные геометрические фигуры" в кор. VIGA 51367




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
основа, 16 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Блочные геометрические фигуры" в кор. VIGA 51367 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...