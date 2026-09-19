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Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 купить с доставкой в Москве
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Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956

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Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 1
Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 2
Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 3
Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 4
Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 5
Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 1
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 2
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 3
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 4
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 5
  • Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 920 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391946
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х22
Вес, кг.
1.75

Описание товара Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956

Конструктор из высококачественной древесины имеют яркую раскраску и предоставляют безграничные возможности для реализации творческих замыслов вашего ребенка. Игра развивает восприятие пространства, мелкую моторику, собственное мышление и внимание.

Отзывы о товаре Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор из высококачественной древесины имеют яркую раскраску и предоставляют безграничные возможности для реализации творческих замыслов вашего ребенка. Игра развивает восприятие пространства, мелкую моторику, собственное мышление и внимание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор 250 дет. в ведре(В22см/D22.5см) VIGA 50956 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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