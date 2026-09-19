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Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС купить с доставкой в Москве
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Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС

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Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС - фото 1
Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС - фото 1
  • Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391484
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Для геммологических исследований.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
145

Описание товара Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС

Предназначен для установки на стерео микроскопы серии МС-2-ZOOM на основание со встроенным осетителем проходящего света (основание CR). Устанавливается на основание вместо стеклянной платы. Диаметр 94,5 мм. Служит для выявления внутренних дефектов драгоценных и полудрагоценных камней. Для удобства работы рекомендуется использовать ювлирный пинцет. Широко используется в ювелирной промышленности.

Отзывы о товаре Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Для геммологических исследований.
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для установки на стерео микроскопы серии МС-2-ZOOM на основание со встроенным осетителем проходящего света (основание CR). Устанавливается на основание вместо стеклянной платы. Диаметр 94,5 мм. Служит для выявления внутренних дефектов драгоценных и полудрагоценных камней. Для удобства работы рекомендуется использовать ювлирный пинцет. Широко используется в ювелирной промышленности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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