Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391484
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Для геммологических исследований.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
145
Описание товара Конденсор темного поля Микромед для микроскопов серии МС
Предназначен для установки на стерео микроскопы серии МС-2-ZOOM на основание со встроенным осетителем проходящего света (основание CR). Устанавливается на основание вместо стеклянной платы. Диаметр 94,5 мм. Служит для выявления внутренних дефектов драгоценных и полудрагоценных камней. Для удобства работы рекомендуется использовать ювлирный пинцет. Широко используется в ювелирной промышленности.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Для геммологических исследований.
Страна производитель
Китай
Предназначен для установки на стерео микроскопы серии МС-2-ZOOM на основание со встроенным осетителем проходящего света (основание CR). Устанавливается на основание вместо стеклянной платы. Диаметр 94,5 мм. Служит для выявления внутренних дефектов драгоценных и полудрагоценных камней. Для удобства работы рекомендуется использовать ювлирный пинцет. Широко используется в ювелирной промышленности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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