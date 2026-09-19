Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT
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Характеристики
Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT
Наименование в учётной системе 1С: Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT служит для формирования «мягкого» светового потока для освещения предметов и сцены во время фото- или видеосъемки. Быстрая настройка, простота сборки и достаточная мощность осветителя позволяют комплекту использоваться как универсальный источник света в студии или на выезде. Благодаря регулируемой яркости (2/5 мощности, 3/5 мощности, полная) осветитель может служить источником рисующего или заполняющего света во время записи любых видеороликов, стримингов, мастер-классов, предметной или портретной съемки. В комплект входят: пятиламповый патрон-осветитель LH-E27х5, съемный софтбокс 50х70 см и стойка 188 см. Студийный светитель LH-E27х5 представляет собой корпус с пятью патронами, в которые устанавливаются специализированные светодиодные лампы ML-18 LED с цоколем Е27 и форм-фактором обычных ламп накаливания. Лампы, применяемые в комплекте, выдают сбалансированный дневной свет с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередичи CRI>90. Это позволяет вести съемку с постоянной цветовой температурой, без изменения баланса белого и мерцания (flicker free). Светодиодные лампы — экономичные, долговечные и не требуют частой замены.
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