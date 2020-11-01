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Черенок SolidTM Fiskars (135001)

Артикул: 39007
Черенок SolidTM Fiskars (135001)
1 380 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 39007
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Типчеренок

Грабли серии SolidTM с  алюминиевым  черенком и  пластиковыми насадками  просты в использовании, удобны в хранении и не ржавеют. Рыхление, окучивание и подготовка лунок для посева требуют правильного инструмента, чтобы дать растениям хороший старт в посевном сезоне. Осенью грабли Fiskars не подведут при сборе засохшей листвы и травы

  • Черенок подходит к любым насадкам Fiskars 
  • Алюминиевый черенок снабжен петлей для удобного хранения


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Черенок SolidTM Fiskars (135001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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