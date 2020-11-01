Садовый бур большой Quikdrill Fiskars (134730)

Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционной винтовой конструкции в пользу двух, расположенных под оптимальным углом, закаленных и заостренных лезвий. Такое решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура. Вскапываемую почву можно сложить в кучу рядом с отверстием – так удобнее убираться после работы в саду.

Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает работу и мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™