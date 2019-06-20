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Садовый бур средний Quikdrill Fiskars (134720)

(1)
Артикул: 38970
Садовый бур средний Quikdrill Fiskars (134720)
5 080 руб. 
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Артикул: 38970
В наличии
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БрендFiskars
Тип товараСадовые буры

Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционной винтовой конструкции в пользу двух, расположенных под оптимальным углом, закаленных и заостренных лезвий. Такое решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура. Вскапываемую почву можно сложить в кучу рядом с отверстием – так удобнее убираться после работы в саду.

Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает работу и  мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Подходит для посадки многолетних растений, рыхления и перемешивания компоста и установки столбцов среднего размера
  • Проделывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая камни и коренья
  • Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а черенок из стальной трубы
  • Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с оптимальной заточкой
  • Рабочий диаметр 150 мм


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Взаимозаменяемые лезвия
Качество сборки

Недостатки:
их нет

Комментарий:
Взяли в сад,хороший помощник

Самовывоз невозможен
Садовый бур средний Quikdrill Fiskars (134720) - купить по цене 5080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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