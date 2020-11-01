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Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L31 (112170)

Артикул: 38885
Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L31 (112170)
2 500 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 38885
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес0.4 кг
Длина инструмента387 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр35 мм
Тип лезвийконтактные
Форма лезвийзагнутые
Малый контактный сучкорез (S) L31 Fiskars, артикул: 112170, - это садовый сучкорез увеличивающий приложенную силу в 2,5 раза. Ручки изготовлены из запатентованного материала FiberComp ™, чтобы сделать их чрезвычайно легкими и прочными. Верхнее лезвие сделано из закаленной, стойкой к коррозии стали (CrMoV), что является гарантией того, что лезвия данного секатора остаются острыми продолжительное время. Специальное покрытие верхнего лезвия уменьшает трение и позволяет делать чистый срез и устойчиво при резке твердых, сухих дров.


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Самовывоз невозможен
Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L31 (112170) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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