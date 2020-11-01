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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Сучкорезы Fiskars Большой плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 38 (112460)

Большой плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 38 (112460)

Артикул: 38883
Большой плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 38 (112460)
3 080 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 38883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес1.4 кг
Длина инструмента816 мм
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Рабочий диаметр40 мм
Тип лезвийплоскостные
Форма лезвийволнообразные
Сучкорез FISKARS 112460 L38 плоскостной с загнутыми лезвиями

Преимущества:
  • Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной.
  • Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви.
  • Рукоятки изготовлены из полипропилена, что делает их более легкими и долговечными.
  • Лезвия из закаленной стали со специальным покрытием, снижающим трение.


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Самовывоз невозможен
Большой плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиям Fiskars (L) 38 (112460) - по цене 3080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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