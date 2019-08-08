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Плоскостной секатор SmartFit Fiskars (111610)

(1)
Артикул: 38872
Плоскостной секатор SmartFit Fiskars (111610)
1 720 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 38872
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСекаторы
Многоцелевой секатор с регулируемой диаметром резки и раскрытия ручек Позволяет быстро срезать как тонкие ветви, так и тяжелые, толстые ветви толщиной до 24 мм. Удобный механизм блокировки одной рукой обеспечивает безопасность во время хранения и использования.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Острый, удобный, надежный, ветки не закусывать. ...

Недостатки:
В таком исполнении и таком размере на мой взгляд недостатки отсутствуют...

Самовывоз невозможен
Плоскостной секатор SmartFit Fiskars (111610) – стоимость товара 1720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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