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Универсальные ножницы SingleStep P27 Fiskars (111270)

Артикул: 38867
Fiskars Универсальные ножницы SingleStep P27 (111270)
1 330 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 38867
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г200
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиполиамид
Назначениеуниверсальные
Общая длина, мм206
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторда

Серия инструментов Single Step - это просто находка, как для начинающих садоводов, так и для профессионалов. Плоскостной секатор подходит для обрезки свежей, живой древесины.
Прочные ручки для комфортного захвата.
Эргономичная конструкция для продолжительной работы в саду.
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия.
Лезвия из углеродистой стали.
Удобная блокировка лезвий.
Подходит как для правшей, так и для левшей.
Отверстие для крепления контактной манжеты.

Размеры и вес (нетто)
Вес:200 г
Высота:2,0 см
Ширина:7 мм
Глубина:2 мм


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Универсальные ножницы SingleStep P27 Fiskars (111270) - стоимость товара 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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