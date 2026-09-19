Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
170
Описание товара Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530
Оригинальный комплект для замены печатающей головки HP 711 (C1Q10A) — это ключевой рабочий узел для широкоформатных плоттеров серий HP DesignJet, отвечающий за формирование изображения и подачу чернил на бумагу. Блок объединяет четыре цветных канала в единую монолитную конструкцию.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Оригинальный комплект для замены печатающей головки HP 711 (C1Q10A) — это ключевой рабочий узел для широкоформатных плоттеров серий HP DesignJet, отвечающий за формирование изображения и подачу чернил на бумагу. Блок объединяет четыре цветных канала в единую монолитную конструкцию.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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