Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388268
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ruben Gonzalez – El Yayabo
|2:44
|A2
|Compay Segundo – Me Diras Que Sabroso
|3:36
|A3
|Ibrahim Ferrer – El Platanal De Bartolo
|3:01
|A4
|Tito Puente – Tu No Eres Nadie
|2:31
|A5
|Abelardo Barroso – En Guantanamo
|2:54
|A6
|Beny Mor? – Francisco Guayabal
|2:23
|A7
|Perez Prado – Patricia
|2:20
|A8
|Omara Portuondo – Oye Mi Ritmo
|2:19
|B1
|Celia Cruz – Goza Negra
|3:07
|B2
|Bebo Vald?s With Sabor De Cuba – Tirando Tiro
|2:52
|B3
|La Sonora Matancera – Eso Se Hincha
|2:53
|B4
|Pio Levya – Comiendo Y Cantando
|3:11
|B5
|Chapotin And His Estrellas – Ya Tu Lo Ves Campeon
|3:03
|B6
|Beny Mor? – Soy Del Mote
|2:48
|B7
|El Negro Peregrino – El Jarabe Loco
|2:54
|C1
|Ibrahim Ferrer – Bodas De Oro
|3:10
|C2
|Perez Prado – Mambo No.5
|2:49
|C3
|Celia Cruz – Juancito Trucupey
|2:43
|C4
|Aldemaro Romero – Mango Mangue
|2:37
|C5
|Ruben Gonzalez – Nuestras Vidas
|3:00
|C6
|Chano Pozo, James Moody – Tin Tin Deo
|2:49
|C7
|Conjuto Roberto Faz – Suena Yu Bongo
|2:41
|C8
|Alfredito Valdez, Trio Caney – La Campina Cubana
|3:02
|D1
|Vincentino Vald?s – Cao Cao Mani Picao
|3:00
|D2
|Beny Mor? – Maracaibo Oriental
|3:07
|D3
|Machito – Zambia
|3:09
|D4
|Lecuona Cuban Boys – Mosaico
|3:07
|D5
|Bebo Vald?s – Merengues, No
|3:01
|D6
|Compay Segundo – Voy Pa' Mayari
|3:06
|D7
|Tito Puente – Tinguaro
|3:13
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ruben Gonzalez – El Yayabo
|2:44
|A2
|Compay Segundo – Me Diras Que Sabroso
|3:36
|A3
|Ibrahim Ferrer – El Platanal De Bartolo
|3:01
|A4
|Tito Puente – Tu No Eres Nadie
|2:31
|A5
|Abelardo Barroso – En Guantanamo
|2:54
|A6
|Beny Mor? – Francisco Guayabal
|2:23
|A7
|Perez Prado – Patricia
|2:20
|A8
|Omara Portuondo – Oye Mi Ritmo
|2:19
|B1
|Celia Cruz – Goza Negra
|3:07
|B2
|Bebo Vald?s With Sabor De Cuba – Tirando Tiro
|2:52
|B3
|La Sonora Matancera – Eso Se Hincha
|2:53
|B4
|Pio Levya – Comiendo Y Cantando
|3:11
|B5
|Chapotin And His Estrellas – Ya Tu Lo Ves Campeon
|3:03
|B6
|Beny Mor? – Soy Del Mote
|2:48
|B7
|El Negro Peregrino – El Jarabe Loco
|2:54
|C1
|Ibrahim Ferrer – Bodas De Oro
|3:10
|C2
|Perez Prado – Mambo No.5
|2:49
|C3
|Celia Cruz – Juancito Trucupey
|2:43
|C4
|Aldemaro Romero – Mango Mangue
|2:37
|C5
|Ruben Gonzalez – Nuestras Vidas
|3:00
|C6
|Chano Pozo, James Moody – Tin Tin Deo
|2:49
|C7
|Conjuto Roberto Faz – Suena Yu Bongo
|2:41
|C8
|Alfredito Valdez, Trio Caney – La Campina Cubana
|3:02
|D1
|Vincentino Vald?s – Cao Cao Mani Picao
|3:00
|D2
|Beny Mor? – Maracaibo Oriental
|3:07
|D3
|Machito – Zambia
|3:09
|D4
|Lecuona Cuban Boys – Mosaico
|3:07
|D5
|Bebo Vald?s – Merengues, No
|3:01
|D6
|Compay Segundo – Voy Pa' Mayari
|3:06
|D7
|Tito Puente – Tinguaro
|3:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists, Music That Inspired Buena Vista Social Club (5060403742100) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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