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The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 1
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 2
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 3
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 4
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 5
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 6
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 7
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 8
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 1
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 2
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 3
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 4
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 5
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 6
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 7
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 8
  • The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка

Track List

A1Igor's Theme3:21
A2Earfquake3:10
A3I Think3:32
A4Boyfriend4:00
A5Running Out Of Time2:57
A6New Magic Wand3:15
B1A Boy Is A Gun3:30
B2Puppet2:59
B3What's Good3:26
B4Gone, Gone / Thank You6:15
B5I Don't Love You Anymore2:41
B6Are We Still Friends?4:25

Отзывы о товаре The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка

09.03.2021
Рустам

Достоинства:
Отличный альбом, пластинка новая, хорошее качество печати и звучания, без шумов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
По цене на Котофото рекомендую. Получается очень выгодно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Igor's Theme3:21
A2Earfquake3:10
A3I Think3:32
A4Boyfriend4:00
A5Running Out Of Time2:57
A6New Magic Wand3:15
B1A Boy Is A Gun3:30
B2Puppet2:59
B3What's Good3:26
B4Gone, Gone / Thank You6:15
B5I Don't Love You Anymore2:41
B6Are We Still Friends?4:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.03.2021
Рустам

Достоинства:
Отличный альбом, пластинка новая, хорошее качество печати и звучания, без шумов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
По цене на Котофото рекомендую. Получается очень выгодно.


The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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