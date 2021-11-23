Britney Spears - Oops!... I Did It Again (0194397532111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 388159
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Загружаем...
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Britney Spears - Oops!... I Did It Again (0194397532111) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Oops!...I Did It Again
|3:31
|A2
|Stronger
|3:23
|A3
|Don't Go Knockin' On My Door
|3:14
|A4
|(I Can't Get No) Satisfaction
|4:28
|A5
|Don't Let Me Be The Last To Know
|3:50
|A6
|What U See (Is What U Get)
|3:14
|A7
|Lucky
|3:25
|B1
|One Kiss From You
|3:23
|B2
|Where Are You Now
|4:39
|B3
|Can't Make You Love Me
|3:16
|B4
|When Your Eyes Say It
|4:06
|B5
|Dear Diary
|2:46
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Oops!...I Did It Again
|3:31
|A2
|Stronger
|3:23
|A3
|Don't Go Knockin' On My Door
|3:14
|A4
|(I Can't Get No) Satisfaction
|4:28
|A5
|Don't Let Me Be The Last To Know
|3:50
|A6
|What U See (Is What U Get)
|3:14
|A7
|Lucky
|3:25
|B1
|One Kiss From You
|3:23
|B2
|Where Are You Now
|4:39
|B3
|Can't Make You Love Me
|3:16
|B4
|When Your Eyes Say It
|4:06
|B5
|Dear Diary
|2:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Первый культовый поп-альбом. Если покупать тот в коллекцию. Т. к. многие боятся пикчер-дисков, думая что звук на них плох. Звук при сравнении с винилом чёрным на одном уровне, просто и есть шанс что износится быстрее. В любом случае всём фанатам иметь в коллекции стоит.
Недостатки:
Прозрачный пластиковый конверт и постоянной эксплуатации начинает надрываться по бокам.
Комментарий:
Рекомендую всём фанатам.
Britney Spears - Oops!... I Did It Again (0194397532111) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Britney Spears - Oops!... I Did It Again (0194397532111) виниловая пластинка
Достоинства:
Первый культовый поп-альбом. Если покупать тот в коллекцию. Т. к. многие боятся пикчер-дисков, думая что звук на них плох. Звук при сравнении с винилом чёрным на одном уровне, просто и есть шанс что износится быстрее. В любом случае всём фанатам иметь в коллекции стоит.
Недостатки:
Прозрачный пластиковый конверт и постоянной эксплуатации начинает надрываться по бокам.
Комментарий:
Рекомендую всём фанатам.