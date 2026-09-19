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Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Simone, Nina, Sings &amp; Plays The Blues (barcode 5060348582755)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388123
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка

Track List

1I Want A Little Sugar In My Bowl2:43
2House Of The Rising Sun4:38
3Central Park Blues6:47
4I Got It Bad4:07
5Gin House Blues3:00
6Come On Back, Jack2:14
7Mood Indigo4:03
8Nina's Blues (Live)6:09
9No Good Man3:36
10Nobody Knows You When You're Down And Out2:40
11Rags And Old Iron4:05
12Work Song2:32
13You've Been Gone Too Long2:09

Отзывы о товаре Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

1I Want A Little Sugar In My Bowl2:43
2House Of The Rising Sun4:38
3Central Park Blues6:47
4I Got It Bad4:07
5Gin House Blues3:00
6Come On Back, Jack2:14
7Mood Indigo4:03
8Nina's Blues (Live)6:09
9No Good Man3:36
10Nobody Knows You When You're Down And Out2:40
11Rags And Old Iron4:05
12Work Song2:32
13You've Been Gone Too Long2:09
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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