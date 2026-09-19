Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388123
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка
Track List
|1
|I Want A Little Sugar In My Bowl
|2:43
|2
|House Of The Rising Sun
|4:38
|3
|Central Park Blues
|6:47
|4
|I Got It Bad
|4:07
|5
|Gin House Blues
|3:00
|6
|Come On Back, Jack
|2:14
|7
|Mood Indigo
|4:03
|8
|Nina's Blues (Live)
|6:09
|9
|No Good Man
|3:36
|10
|Nobody Knows You When You're Down And Out
|2:40
|11
|Rags And Old Iron
|4:05
|12
|Work Song
|2:32
|13
|You've Been Gone Too Long
|2:09
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|1
|I Want A Little Sugar In My Bowl
|2:43
|2
|House Of The Rising Sun
|4:38
|3
|Central Park Blues
|6:47
|4
|I Got It Bad
|4:07
|5
|Gin House Blues
|3:00
|6
|Come On Back, Jack
|2:14
|7
|Mood Indigo
|4:03
|8
|Nina's Blues (Live)
|6:09
|9
|No Good Man
|3:36
|10
|Nobody Knows You When You're Down And Out
|2:40
|11
|Rags And Old Iron
|4:05
|12
|Work Song
|2:32
|13
|You've Been Gone Too Long
|2:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simone, Nina, Sings & Plays The Blues (5060348582755) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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