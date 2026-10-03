Top.Mail.Ru
Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 1
Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 2
Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 3
Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 1
  • Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 2
  • Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 3
  • Виниловая пластинка Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (barcode 5060348582502) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMONE, NINA
filter_none Товар входит в коллекцию SIMONE, NINA

Коллекция SIMONE, NINA


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка

Track List

A1Trouble In Mind5:39
A2Blues For Porgy5:09
A3Little Liza Jane4:33
A4You'd Be So Nice To Come Home To5:22
B1Flo Me La7:07
B2Nina's Blues6:09
B3In The Evening By The Moonlight6:12

Отзывы о товаре Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Trouble In Mind5:39
A2Blues For Porgy5:09
A3Little Liza Jane4:33
A4You'd Be So Nice To Come Home To5:22
B1Flo Me La7:07
B2Nina's Blues6:09
B3In The Evening By The Moonlight6:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simone, Nina, At Newport (Green Vinyl) (5060348582502) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...