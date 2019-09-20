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Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка

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Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 1
Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 2
Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 1
  • Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 2
  • Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 
Начислим 337 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка
11 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759476512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Flag
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка

Track List

A1Io Non So Pi? Cosa Fare3:58
A2Fegato, Fegato Spappolato3:15
A3Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo5:09
A4(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare4:31
B1(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare0:36
B2La Strega (La Diva Del Sabato Sera)4:42
B3Albachiara4:03
B4Quindici Anni Fa5:10
B5Va B? (Se Proprio Te Lo Devo Dire)3:00

Отзывы о товаре Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759476512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Flag
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Io Non So Pi? Cosa Fare3:58
A2Fegato, Fegato Spappolato3:15
A3Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo5:09
A4(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare4:31
B1(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare0:36
B2La Strega (La Diva Del Sabato Sera)4:42
B3Albachiara4:03
B4Quindici Anni Fa5:10
B5Va B? (Se Proprio Te Lo Devo Dire)3:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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