Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
В наличии
Код товара: 388065
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759476512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Flag
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Io Non So Pi? Cosa Fare
|3:58
|A2
|Fegato, Fegato Spappolato
|3:15
|A3
|Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo
|5:09
|A4
|(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare
|4:31
|B1
|(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare
|0:36
|B2
|La Strega (La Diva Del Sabato Sera)
|4:42
|B3
|Albachiara
|4:03
|B4
|Quindici Anni Fa
|5:10
|B5
|Va B? (Se Proprio Te Lo Devo Dire)
|3:00
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759476512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.09.2019
Исполнитель
Vasco Rossi
Альбом (сингл)
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI! (40° RPLAY SPECIAL EDITION)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Flag
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Io Non So Pi? Cosa Fare
|3:58
|A2
|Fegato, Fegato Spappolato
|3:15
|A3
|Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo
|5:09
|A4
|(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare
|4:31
|B1
|(Per Quello Che Ho Da Fare) Faccio Il Militare
|0:36
|B2
|La Strega (La Diva Del Sabato Sera)
|4:42
|B3
|Albachiara
|4:03
|B4
|Quindici Anni Fa
|5:10
|B5
|Va B? (Se Proprio Te Lo Devo Dire)
|3:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Vasco Rossi - Non Siamo Mica Gli Americani! (Box) (0190759476512) виниловая пластинка