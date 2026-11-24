Elvis Presley - Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387995
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
Коллекция PRESLEY, ELVIS
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитPresley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в Сплит5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитElvis Presley - The Platinum Collection (5060143491955) винилова...
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Make Me Know It
|2:02
|A2
|Fever
|3:34
|A3
|The Girl Of My Best Friend
|2:23
|A4
|I Will Be Home Again
|2:36
|A5
|Dirty, Dirty Feeling
|1:36
|A6
|The Thrill Of Your Love
|3:03
|B1
|Soldier Boy
|3:08
|B2
|Such A Night
|3:02
|B3
|It Feels So Right
|2:11
|B4
|The Girl Next Door Went A’Walking
|2:14
|B5
|Like A Baby
|2:42
|B6
|Reconsider Baby
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитColeman Hawkins - With The Red Garland Trio (8436569193082) вин...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитDepeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитDepeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пласт...
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Make Me Know It
|2:02
|A2
|Fever
|3:34
|A3
|The Girl Of My Best Friend
|2:23
|A4
|I Will Be Home Again
|2:36
|A5
|Dirty, Dirty Feeling
|1:36
|A6
|The Thrill Of Your Love
|3:03
|B1
|Soldier Boy
|3:08
|B2
|Such A Night
|3:02
|B3
|It Feels So Right
|2:11
|B4
|The Girl Next Door Went A’Walking
|2:14
|B5
|Like A Baby
|2:42
|B6
|Reconsider Baby
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elvis Presley - Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка