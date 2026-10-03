Original Motion Picture Soundtrack, Quentin Tarantino'S Once Upon A Time In Hollywood (0190759819715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 387947
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Загружаем...
4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Original Motion Picture Soundtrack, Quentin Tarantino'S Once Upon A Time In Hollywood (0190759819715) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Roy Head, The Traits – Treat Her Right
|A2
|The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
|A3
|No Artist – Boss Radio
|A4
|Deep Purple – Hush
|A5
|No Artist – Mug Root Beer Advertisement
|A6
|The Village Callers – Hector
|A7
|Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
|A8
|Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
|B1
|No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
|B2
|Paul Revere & The Raiders – Good Thing
|B3
|Paul Revere & The Raiders – Hungry
|B4
|Box Tops – Choo Choo Train
|B5
|Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
|B6
|Deep Purple – Kentucky Woman
|B7
|Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
|C1
|No Artist – Boss Radio
|C2
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|C3
|No Artist – Numero Uno Advertisement
|C4
|Los Bravos – Bring A Little Lovin’
|C5
|No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
|C6
|No Artist – Vagabond High School Reunion
|C7
|No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
|C8
|No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
|C9
|Dee Clark – Hey Little Girl
|C10
|No Artist – Summer Blonde Advertisement
|C11
|Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
|D1
|Robert Corff – Don’t Chase Me Around
|D2
|Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
|D3
|Jos? Feliciano – California Dreamin’
|D4
|I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
|D5
|Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
|D6
|Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
|D7
|No Artist – KHJ Batman Promotion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Roy Head, The Traits – Treat Her Right
|A2
|The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
|A3
|No Artist – Boss Radio
|A4
|Deep Purple – Hush
|A5
|No Artist – Mug Root Beer Advertisement
|A6
|The Village Callers – Hector
|A7
|Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
|A8
|Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
|B1
|No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
|B2
|Paul Revere & The Raiders – Good Thing
|B3
|Paul Revere & The Raiders – Hungry
|B4
|Box Tops – Choo Choo Train
|B5
|Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
|B6
|Deep Purple – Kentucky Woman
|B7
|Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
|C1
|No Artist – Boss Radio
|C2
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|C3
|No Artist – Numero Uno Advertisement
|C4
|Los Bravos – Bring A Little Lovin’
|C5
|No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
|C6
|No Artist – Vagabond High School Reunion
|C7
|No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
|C8
|No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
|C9
|Dee Clark – Hey Little Girl
|C10
|No Artist – Summer Blonde Advertisement
|C11
|Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
|D1
|Robert Corff – Don’t Chase Me Around
|D2
|Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
|D3
|Jos? Feliciano – California Dreamin’
|D4
|I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
|D5
|Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
|D6
|Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
|D7
|No Artist – KHJ Batman Promotion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Original Motion Picture Soundtrack, Quentin Tarantino'S Once Upon A Time In Hollywood (0190759819715) виниловая пластинка - стоимость товара 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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