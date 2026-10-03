Billy Ocean - The Very Best Of (0886976969318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 387930
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Загружаем...
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Загружаем...
3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Ocean - The Very Best Of (0886976969318) виниловая пластинка
Track List
|A1
|When The Going Gets Tough (The Tough Get Going)
|A2
|Suddenly
|A3
|Get Outta My Dreams, Get Into My Car
|A4
|Caribbean Queen (No More Love On The Run)
|A5
|Love Really Hurts Without You
|B1
|Red Light Spells Danger
|B2
|There'll Be Sad Songs (To Make You Cry)
|B3
|Loverboy
|B4
|L.O.D. (Love On Delivery)
|B5
|Love Is Forever
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|When The Going Gets Tough (The Tough Get Going)
|A2
|Suddenly
|A3
|Get Outta My Dreams, Get Into My Car
|A4
|Caribbean Queen (No More Love On The Run)
|A5
|Love Really Hurts Without You
|B1
|Red Light Spells Danger
|B2
|There'll Be Sad Songs (To Make You Cry)
|B3
|Loverboy
|B4
|L.O.D. (Love On Delivery)
|B5
|Love Is Forever
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billy Ocean - The Very Best Of (0886976969318) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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