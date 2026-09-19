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George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка

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George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 1
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 2
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 3
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 4
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 5
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 6
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 7
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 8
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 9
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 10
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 11
George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 1
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 2
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 3
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 4
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 5
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 6
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 7
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 8
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 9
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 10
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 11
  • George Michael &amp; Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387865
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759788318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Last Christmas, Too Funky, Fantasy, Praying For Time, Faith, Waiting For That Day, Heal The Pain, One More Try, Fastlove Part1, Everything She Wants, Wake Me Up Before You Go-Go, Move On, Freedom! ‘90, Praying For Time (MTV Unplugged version), This Is How (We Want You To Get High)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка

Track List

A1Wham! – Last Christmas
A2George Michael – Too Funky
A3George Michael – Fantasy
A4George Michael – Praying For Time
B1George Michael – Faith
B2George Michael – Waiting For That Day
B3George Michael – Heal The Pain
B4George Michael – One More Try
C1George Michael – Fastlove, Pt. 1
C2Wham! – Everything She Wants
C3Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
C4George Michael – Move On
D1George Michael – Freedom! '90
D2George Michael – Praying For Time (Live)
D3George Michael – This Is How (We Want You To Get High) (Extended)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре George Michael & Wham! - Last Christmas (OST) (0190759788318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759788318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
The Last Christmas
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Last Christmas, Too Funky, Fantasy, Praying For Time, Faith, Waiting For That Day, Heal The Pain, One More Try, Fastlove Part1, Everything She Wants, Wake Me Up Before You Go-Go, Move On, Freedom! ‘90, Praying For Time (MTV Unplugged version), This Is How (We Want You To Get High)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wham! – Last Christmas
A2George Michael – Too Funky
A3George Michael – Fantasy
A4George Michael – Praying For Time
B1George Michael – Faith
B2George Michael – Waiting For That Day
B3George Michael – Heal The Pain
B4George Michael – One More Try
C1George Michael – Fastlove, Pt. 1
C2Wham! – Everything She Wants
C3Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
C4George Michael – Move On
D1George Michael – Freedom! '90
D2George Michael – Praying For Time (Live)
D3George Michael – This Is How (We Want You To Get High) (Extended)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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