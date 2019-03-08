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Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка

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Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 1
Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 2
Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 3
Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 4
Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
HITS OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 1
  • Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 2
  • Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 3
  • Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 4
  • Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387856
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
HITS OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка

Track List

A1Bat Out Of Hell9:48
A2Read 'Em And Weep5:25
A3Midnight At The Lost And Found3:36
A4Two Out Of Three Ain't Bad5:23
A5Dead Ringer For Love4:21
B1Modern Girl4:24
B2I'm Gonna Love Her For Both Of Us7:09
B3You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)3:40
B4Razor's Edge4:07
Paradise By The Dashboard Light(8:28)
B5.iParadise
B5.iiLet Me Sleep On It
B5.iiiPraying For The End Of Time

Отзывы о товаре Meat Loaf - Hits Out Of Hell (0190758896311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
HITS OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Bat Out Of Hell9:48
A2Read 'Em And Weep5:25
A3Midnight At The Lost And Found3:36
A4Two Out Of Three Ain't Bad5:23
A5Dead Ringer For Love4:21
B1Modern Girl4:24
B2I'm Gonna Love Her For Both Of Us7:09
B3You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)3:40
B4Razor's Edge4:07
Paradise By The Dashboard Light(8:28)
B5.iParadise
B5.iiLet Me Sleep On It
B5.iiiPraying For The End Of Time
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Отзывы


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