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Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка

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Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 1
Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 2
Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 3
Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 4
Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LOUIS SCLAVIS
Альбом (сингл)
CHARACTERS ON A WALL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 4
  • Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387804
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Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602508045851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LOUIS SCLAVIS
Альбом (сингл)
CHARACTERS ON A WALL
Жанр
Jazz
Трек-лист
L’heure Pasolini, Shadows and Lines, La dame de Martigues, Extases, Esquisse 1, Prison, Esquisse 2, Darwich dans la ville
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка

Track List

A1L'Heure Pasolini9:43
A2Shadows And Lines7:24
A3La Dame De Martigues6:21
B1Extases3:57
B2Esquisse 12:04
B3Prison5:07
B4Esquisse 22:06
B5Darwich Dans La Ville7:10

Отзывы о товаре Louis Sclavis - Characters On A Wall (0602508045851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602508045851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LOUIS SCLAVIS
Альбом (сингл)
CHARACTERS ON A WALL
Жанр
Jazz
Трек-лист
L’heure Pasolini, Shadows and Lines, La dame de Martigues, Extases, Esquisse 1, Prison, Esquisse 2, Darwich dans la ville
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1L'Heure Pasolini9:43
A2Shadows And Lines7:24
A3La Dame De Martigues6:21
B1Extases3:57
B2Esquisse 12:04
B3Prison5:07
B4Esquisse 22:06
B5Darwich Dans La Ville7:10
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Доставка
Отзывы


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