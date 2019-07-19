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Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 4
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 5
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 6
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 7
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 8
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
THIRTY SECONDS OVER WINTERLAND
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 4
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 5
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 6
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 7
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 8
  • Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
THIRTY SECONDS OVER WINTERLAND
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка

Track List

A1Have You Seen The Saucers4:15
A2Feel So Good11:10
A3Crown Of Creation4:05
B1When The Earth Moves Again4:05
B2Milk Train3:57
B3Trial By Fire5:00
B4Twilight Double Leader5:41

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
THIRTY SECONDS OVER WINTERLAND
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Have You Seen The Saucers4:15
A2Feel So Good11:10
A3Crown Of Creation4:05
B1When The Earth Moves Again4:05
B2Milk Train3:57
B3Trial By Fire5:00
B4Twilight Double Leader5:41
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - Thirty Seconds Over Winterland (coloured) (0603497851812) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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